Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 25 августа

Этот день в авиации. 25 августа

1870 - Под Петербургом состоялись военные манёвры с участием аэростата наблюдения, положившие начало регулярной воздухоплавательной службе.

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Комментарии
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oleg perow
Уважаемый автор! Вообще то Henschel Hs 293 это не ракета, а управляемая авиационная бомба (нем. Gleitbombe) с ракетным ускорителем, работавшим после старта всего 10 секунд. После завершения работы ускорителя бомба планировала к цели.
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4 н.
Семен Смолкин
oleg perow
Уважаемый автор! Вообще то Henschel Hs 293 это не ракета, а управляемая авиационная бомба (нем. Gleitbombe) с ракетным ускорителем, работавшим после старта всего 10 секунд. После завершения работы ускорителя бомба планировала к цели.
Спасибо, поправил
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4 н.