Этот день в авиации. 25 августа

oleg perow

Уважаемый автор! Вообще то Henschel Hs 293 это не ракета, а управляемая авиационная бомба (нем. Gleitbombe) с ракетным ускорителем, работавшим после старта всего 10 секунд. После завершения работы ускорителя бомба планировала к цели.