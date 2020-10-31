Лучший рейтинг видеорегистраторов — Какие покупают видеорегистраторы в 2020 году?

С каждым годом, видеорегистраторы становятся все популярнее и актуальнее. Сами видеорегистраторы придуманы были уже достаточно длительное время назад и являются уже, по определению, вещью необходимой для безопасности водителя и разбора сложных ситуаций, когда свидетелей рядом нет.