«За рулем» дал совет на случай включения индикатора низкого давления масла

На эту тему существует множество мнений и материалов. Называются разные причины загорания вредной лампочки – от низкого уровня масла до выхода из строя масляного насоса, различных течей, выхода из строя прокладки и прочего.
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