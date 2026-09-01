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Царьград

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Адвокат Зорин: Вера Данченко получила первый паспорт в 30 лет

Адвокат Зорин: Вера Данченко получила первый паспорт в 30 лет

Вера Данченко из Воронежской области получила паспорт в 30 лет. Это событие позволило её троим детям, ранее лишенным возможности посещать школу из-за отсутствия документов у матери, начать учебу.

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