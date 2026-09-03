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Лавров назвал фон дер Ляйен фюрером

Лавров назвал фон дер Ляйен фюрером

ANDREJ CUKIC/EPA/TASS Глава МИД России Сергей Лавров 3 сентября назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фюрером", обвинив ее в попытках сосредоточить в Брюсселе полномочия, которые по решению ЕС должны оставаться за национальными правительствами.

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