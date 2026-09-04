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Аргументы недели

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ЕС рассматривает запрет на импорт товаров из израильских поселений в ответ на снос домов палестинцев

ЕС рассматривает запрет на импорт товаров из израильских поселений в ответ на снос домов палестинцев

Пока израильские военные привычно сносят дома палестинцев на Западном берегу, а поселенцы устраивают очередные набеги, в Брюсселе созрел асимметричный ответ.

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