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За рулем

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Mazda готовит большие изменения для всех крупных кроссоверов

Mazda готовит большие изменения для всех крупных кроссоверов

Прошлый год вышел для кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 откровенно неудачным: по миру разошлось чуть больше 150 тысяч машин.

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