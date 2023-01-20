Пригожин прокомментировал слова депутата Бундестага, который напомнил о русских танках в Берлине

Евгений Пригожин заявил, что у некоторых немецких политиков сохранилась историческая память.Депутат Бундестага Петр Быстрон, выступая перед своими коллегами по поводу передачи Украине немецких танков, напомнил о результатах Второй мировой войны.
Евгений Пригожин заявил, что у некоторых немецких политиков сохранилась историческая память.Депутат Бундестага Петр Быстрон, выступая перед своими коллегами по поводу передачи Украине немецких танков, напомнил о результатах Второй мировой войны.
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