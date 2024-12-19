В Китае разработали лазерный дрон, способный резать броню

Группа китайских специалистов из Оборонного научно-технического университета НОАК (NUDT) под руководством Ли Сяо, известного также, как «Безумный Ли», разработала беспилотную ударную систему, оснащенную лазером мощностью 1 кВт с длиной волны 1080 нм.
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