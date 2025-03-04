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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания. .

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