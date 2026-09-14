В Иране открылась выставка фоторабот победителей конкурса имени Андрея Стенина

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий победителей конкурса, посвященного трагически погибшему в 2014 году в Донбассе российскому фотокорреспонденту Андрею Стенину, открылась в Доме фотографов Ирана в Тегеране, передает корреспондент ТАСС.
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