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ТАСС

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В Иране открылась выставка фоторабот победителей конкурса имени Андрея Стенина

В Иране открылась выставка фоторабот победителей конкурса имени Андрея Стенина

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий победителей конкурса, посвященного трагически погибшему в 2014 году в Донбассе российскому фотокорреспонденту Андрею Стенину, открылась в Доме фотографов Ирана в Тегеране, передает корреспондент ТАСС.

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