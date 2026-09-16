Расчет БПЛА-перехватчиков десантников уничтожил более 150 БПЛА ВСУ за год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Один расчет БПЛА-перехватчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил более 150 беспилотников ВСУ за год.
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