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ТАСС

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Расчет БПЛА-перехватчиков десантников уничтожил более 150 БПЛА ВСУ за год

Расчет БПЛА-перехватчиков десантников уничтожил более 150 БПЛА ВСУ за год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Один расчет БПЛА-перехватчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил более 150 беспилотников ВСУ за год.

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