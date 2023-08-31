«Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder

В рамках последнего пакета американской помощи стоимостью $250 млн ВСУ передаются ракеты AIM-9 Sidewinder [не самой последней версии AIM-9Х], которые изначально относились к классу «воздух-воздух», но впоследствии стало возможным их применение с наземных платформ.