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Подозреваемых в многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны арестовали

Подозреваемых в многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны арестовали

Хамовнический районный суд Москвы арестовал бывшего начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и Евгения Потапова по делу о многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны.

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