Вера МЕЛЬНИК Месяц назад Литва, как самый верный друг Украины, выступила с очередной инициативой по поддержке Киева.
В ЛИТОВСКУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСУ ВМЕШАЛСЯ ПЕКИН
Комментарии
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Sergiy Che
Опять у Наташи сведения из каких то литовских агиток - Белгородская область никогда не была "ведущей по зерновым в РФ" (а уж сейчас, когда там прилетает от бандерлогов там и вовсе проблемы - целые сельские поселения в приграничьи отселили)) Лидеры по зерновым в РФ это Краснодарский и Ставропольский край, области Ростовская и Волгоградская. В одном Краснодарском крае в зерновых в 2023г. собрали в 2 раза больше чем во всей Литве, а в Ростовской ишшо больше)) А как плодятся миллиардеры в Литве я кажется догадываюсь))) - https://www.dp.ru/a/2023/12/07/v-litve-reshili-uzhestochit
В Литве решили ужесточить закон о гражданстве из-за детей Абрамовича
dp.ru
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16 час.
Natalija Osminina
По итогам 2020 года Белгородская область занимает 4-е место в РФ по урожайности зерновых и зернобобовых культур в целом и пшеницы... https://specagro.ru/news/202104/selskoe-khozyaystvo-belgorodskoy-oblasti
Сельское хозяйство Белгородской области
ФГБУ «Центр Агроаналитики»
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14 час.
Natalija Osminina
Ростовская область по итогам 2023 года собрала рекордный урожай зерновых. С учетом поздних зерновых он превысил 16 млн тонн. Область занимает площадь 100,8 тыс. кв. км, Урожай литовского зерна в этом году – 7 млн тонн. Площадь Литвы составляет 65 300 квадратных километров. То есть чуть ли не в два раза меньше Ростовской. При этом находясь гораздо севернее, чем Ростовская. Некорректно сравнивать РЕКОРДНЫЙ урожай 2023 года с учетом поздних зерновых , на самых тучных почвах России - с урожаем на территории гораздо более северных с тощими землями. Однако даже при этом урожай сопоставимый с учетом размера площади.. Ты как всегда оказался в ж..пе. Отстань, урод.
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14 час.
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