В ЛИТОВСКУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСУ ВМЕШАЛСЯ ПЕКИН

Sergiy Che Опять у Наташи сведения из каких то литовских агиток - Белгородская область никогда не была "ведущей по зерновым в РФ" (а уж сейчас, когда там прилетает от бандерлогов там и вовсе проблемы - целые сельские поселения в приграничьи отселили)) Лидеры по зерновым в РФ это Краснодарский и Ставропольский край, области Ростовская и Волгоградская. В одном Краснодарском крае в зерновых в 2023г. собрали в 2 раза больше чем во всей Литве, а в Ростовской ишшо больше)) А как плодятся миллиардеры в Литве я кажется догадываюсь))) - https://www.dp.ru/a/2023/12/07/v-litve-reshili-uzhestochit В Литве решили ужесточить закон о гражданстве из-за детей Абрамовича dp.ru

Natalija Osminina По итогам 2020 года Белгородская область занимает 4-е место в РФ по урожайности зерновых и зернобобовых культур в целом и пшеницы... https://specagro.ru/news/202104/selskoe-khozyaystvo-belgorodskoy-oblasti Сельское хозяйство Белгородской области ФГБУ «Центр Агроаналитики»