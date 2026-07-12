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Расчет FPV-дрона уничтожил Humvee в Сумской области

Расчет FPV-дрона, входящий в состав группировки войск «Север», ликвидировал бронированную машину Humvee американского производства, использовавшуюся украинскими вооруженными силами, на территории Сумской области.

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