В Армении вскрыли то, о чём многие догадывались, но не говорили: "Всё управляется из одного центра"

Андраник Теванян рассказал, какую роль играет Запад во внутриполитических процессах Грузии и АрменииНакануне армянские полицейские толпой налетели на оппозиционного депутата Ашота Симоняна, а западные акторы даже не отреагировали на это.
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