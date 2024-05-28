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Царьград

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  • Леонид Ла Рошель
    Так вон он что, Михалыч... А мы-то гадаем, кого легитимным правителем всея усраины назначат...😂Путин в шутку пож...
  • Nikolay Zakharov
    Если хохлам оставить клочок территории,то они как карлики прибалты будут ворковать свою угрозу России,а запад будет п...Удары пошли один ...
  • Марина Свобода
    неужели надо дождаться  когда рванет?Удары пошли один ...

В Армении вскрыли то, о чём многие догадывались, но не говорили: "Всё управляется из одного центра"

В Армении вскрыли то, о чём многие догадывались, но не говорили: "Всё управляется из одного центра"

Андраник Теванян рассказал, какую роль играет Запад во внутриполитических процессах Грузии и АрменииНакануне армянские полицейские толпой налетели на оппозиционного депутата Ашота Симоняна, а западные акторы даже не отреагировали на это.

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