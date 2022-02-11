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Смертность на федеральных дорогах в УрФО растет. Полпред Якушев требует расширять трассы

Смертность на федеральных дорогах в УрФО растет. Полпред Якушев требует расширять трассы

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что для снижения смертности на федеральных дорогах в регионах УрФО необходимо расширять трассы до четырех полос.

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