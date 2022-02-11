Смертность на федеральных дорогах в УрФО растет. Полпред Якушев требует расширять трассы

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что для снижения смертности на федеральных дорогах в регионах УрФО необходимо расширять трассы до четырех полос.
Популярные статьи
- В ХМАО сорван ежегодный отчет главы города перед думой. Депутаты выяснили, что он не был представлен комитетам и населению
- Тюменские компании экспортируют в Китай нефтехимию и питьевую воду
- В Тюмени водители, которые работают с ковидными бригадами, пожаловались на задержку зарплаты, прокуратора начала проверку
Свежие комментарии