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Будет вкусно

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Серые шти. Авторское видение

Серые шти. Авторское видение

Пост длинный, с экскурсами в историю, так что кому интересен только рецепт, смело пролистывайте всю историческо - этнографическую часть.

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Комментарии
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Вера Федорова
Прочитала с большим интересом, но здесь мало похожего, как готовились такие щи.  Не буду оспаривать по всем позициям, нет, наверное, смысла)). Очень достоверно и близко к истине об этом писал известный телеведущий, советский журналист, уроженец города Череповца, Леонид Парфёнов. Могу только сказать, что серые (зелёные) щи готовим мы и сейчас. Делаем их самым старинным способом: запариваем бочки с вересом раскалёнными камнями, сами щи квасим с ржаной мукой и варим в русской печи. Мне кажется, вкуснее нет ничего😊.
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