Серые шти. Авторское видение

Вера Федорова

Прочитала с большим интересом, но здесь мало похожего, как готовились такие щи. Не буду оспаривать по всем позициям, нет, наверное, смысла)). Очень достоверно и близко к истине об этом писал известный телеведущий, советский журналист, уроженец города Череповца, Леонид Парфёнов. Могу только сказать, что серые (зелёные) щи готовим мы и сейчас. Делаем их самым старинным способом: запариваем бочки с вересом раскалёнными камнями, сами щи квасим с ржаной мукой и варим в русской печи. Мне кажется, вкуснее нет ничего😊.