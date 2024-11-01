В октябре объем промышленного производства в Китае снова начал расти, сообщает CNBC. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности от Caixin/S&P в октябре составил 50,3, превысив среднюю оценку в 49,7, полученную в ходе опроса Reuters.
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