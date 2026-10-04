От планов чиновников захватывает дух. А это точно не распил века? Возможно, у Шадаева и его коллег исключительно благие намерения, но пока что их проект больше похож на те самые "красивые доклады", лишь создающие видимость бурной деятельности, эпичных замыслов и эффективных результатов.
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