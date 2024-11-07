Главы МИД G7 прокомментировали информацию о военных КНДР в РФ

3173 прочтения 3 дня назад Министры иностранных дел стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия), а также Новой Зеландии, Австралии и Южной Кореи заявили о «серьезной обеспокоенности» в связи с информацией о размещении войск КНДР в России.