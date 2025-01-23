Московские медведи Бабуля, Аладдин и Гром проснулись из-за оттепели

Из-за необычных погодных условий в столице - оттепели в январе - от спячки проснулись гималайские медведи Аладдин и Бабуля и бурый медведь по кличке Гром, но ненадолго, после похолодания животные вновь впали в сон.
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