Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Московские медведи Бабуля, Аладдин и Гром проснулись из-за оттепели

Московские медведи Бабуля, Аладдин и Гром проснулись из-за оттепели

Из-за необычных погодных условий в столице - оттепели в январе - от спячки проснулись гималайские медведи Аладдин и Бабуля и бурый медведь по кличке Гром, но ненадолго, после похолодания животные вновь впали в сон.

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