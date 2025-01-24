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Политика как она есть

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Россиянин выбросил сына за борт катера прямо на винты в Таиланде

Россиянин выбросил сына за борт катера прямо на винты в Таиланде

Полиция Таиланда задержала россиянина по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. Как сообщает ТАСС, 45-летний гражданин РФ схватил ребенка и бросил в воду с катера, после чего тот ударился об винт, получил травмы и позднее скончался в больнице.

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