Россиянин выбросил сына за борт катера прямо на винты в Таиланде

Полиция Таиланда задержала россиянина по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. Как сообщает ТАСС, 45-летний гражданин РФ схватил ребенка и бросил в воду с катера, после чего тот ударился об винт, получил травмы и позднее скончался в больнице.