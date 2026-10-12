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Регионы России

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Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Николаевской области

Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Николаевской области

Ведомство уточнило, что удары также нанесены по двум сухогрузам, доставлявшим военные грузы в порты Николаева и Одессы.

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