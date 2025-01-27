Участники проекта «Проводники культуры» создадут серию очерков о жителях Донбасса

Молодые писатели создадут серию очерков о жителях Донбасса. Победители программы для писателей, публицистов и драматургов «Проводники культуры» в марте 2025 года отправятся на Донбасс, сообщили организаторы, Совет молодых литераторов Союза писателей России.
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