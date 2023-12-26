Две ведущие балетные школы России отметили юбилеи на сцене Александринского театра

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил руководителей с этими знаковыми датами. На сцене Александринского театра сразу два юбилея отметили ведущие балетные школы России: 250 лет исполнилось Московской государственной академии хореографии и 10 лет — Академии танца Бориса Эйфмана.