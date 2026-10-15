Минобороны РФ сообщило, что за день над территорией страны были нейтрализованы 80 украинских дронов.Как уточнили в Минобороны, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили и ликвидировали 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.