Минобороны РФ сообщило, что за день над территорией страны были нейтрализованы 80 украинских дронов.Как уточнили в Минобороны, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили и ликвидировали 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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