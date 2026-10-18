С 15 по 25 октября в Челябинске пройдут мероприятия к Международному дню белой трости, включая экскурсию по Кировке, где зрячие горожане в масках, полностью лишающих зрения, попробуют передвигаться с белой тростью и помощью сопровождающих.
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