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Индонезия удерживает лидерство в Юго‑Восточной Азии: ВВП вырос на 5,29%

Индонезия удерживает лидерство в Юго‑Восточной Азии: ВВП вырос на 5,29%

По данным Статистического управления Индонезии, во втором квартале 2026 года экономика страны увеличилась на 5,29% в годовом выражении — это выше ожиданий рынка (5,1%), однако показатель стал самым низким с третьего квартала 2025 года.

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