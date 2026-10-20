Судя по всему, россияне хорошо знают дорогу к ломбардам. По данным опроса одного из финансовых маркетплейсов, большинство граждан (68%) не прочь обратиться туда за ссудой, вместо привычного коммерческого банка банка или микрофинансовой организации (МФО).