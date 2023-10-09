Уровень радиации на орбите Марса снизился вдвое после «пробуждения» Солнца

Замеры российско-европейского зонда “ЭкзоМарс-TGO” показывают, что уровень космической радиации в окрестностях Марса снизился более чем вдвое после начала нового цикла активности светила в декабре 2019 года и “пробуждения” Солнца весной 2020 года.