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В Колпино 53-летняя женщина заживо сварилась в ванне с кипятком

В Колпино 53-летняя женщина заживо сварилась в ванне с кипятком

Специалисты выясняют обстоятельства гибели 53-летней жительницы Колпино, обварившееся тело которой обнаружили в одной из квартир на Пролетарской улице.

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