Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируем...

Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируемый взрывКомпания Sierra Space, одна из лидеров в области космических технологий, недавно провела испытание своего инновационного проекта — надувного космического модуля LIFE.
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