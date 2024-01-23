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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируем...

Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируем...

Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируемый взрывКомпания Sierra Space, одна из лидеров в области космических технологий, недавно провела испытание своего инновационного проекта — надувного космического модуля LIFE.

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