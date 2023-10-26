На Керченском хлебозаводе собрали собственную линию бисквита

Самое крупное предприятие в Крыму по производству хлебобулочных изделий - Крымхлеб. В одном из его филиалов в Керчи было реконструировано заброшенное помещение, где установили линию по заморозке сока для слоек, и линию по производству изделий из слоеного теста.
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