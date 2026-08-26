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В Краснодаре меняется маршрут движения автобуса в пригородный поселок

В Краснодаре меняется маршрут движения автобуса в пригородный поселок

Речь об автобусе № 46, который идет в поселок Плодородный. Начиная с пятницы автобусы не будут заезжать на остановку «Поселок Плодородный», однако у маршрута появятся две дополнительные остановки по улице Александровской.

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