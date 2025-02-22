Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию

Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, 22 февраля заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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