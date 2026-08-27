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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Факела» Мастерной – игрок «Матч ТВ» из Медиалиги. У 30-летнего полузащитника 43 матча в РПЛ за воронежский клуб

Экс-хавбек « Факела » Владислав Мастерной перешел в ФК «Матч ТВ» из WINLINE Медиалиги . Клуб объявил о подписании 30-летнего полузащитника.

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