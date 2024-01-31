ВСУ пытаются выбить ВС РФ из укрепрайона в Авдеевке: удастся ли украинским войскам удержать город Евгения КомароваЗападные эксперты из Института изучения войны (ISW) представили свежий отчет о боевых действиях в районе Авдеевки.
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