ВСУ пытаются выбить ВС РФ из укрепрайона в Авдеевке: удастся ли украинским войскам удержать город Евгения КомароваЗападные эксперты из Института изучения войны (ISW) представили свежий отчет о боевых действиях в районе Авдеевки.