Страна и люди
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Страна и люди

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Почему Пашинян мечтает об исключении Армении из ОДКБ

Почему Пашинян мечтает об исключении Армении из ОДКБ

Дмитрий РОДИОНОВ Премьер-министр Армении выступил с очередным выпадом в адрес ОДКБ – на сей раз он прямым текстом заявил, что хотел бы, чтобы его страну выгнали из организации: «Буду очень доволен, если решат исключить Армению из ОДКБ, таким образом нас освободят от выбора – выходить или нет.

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