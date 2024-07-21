Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минутка "Выводя из зоны комфорта шизофреников"

Минутка "Выводя из зоны комфорта шизофреников"

Знаю, что начнётся вой, но тема не то, что созрела, а перезрела. И тема эта - лжекумиры. Ох, не зря говорится в Священном Писании об этом, ох, не зря .

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