🧑⚖️ В Севастополе осудили экс-директора аквапарка, по вине которого ребёнок остался инвалидом Летом 2022 года шестилетний мальчик пришел к бассейну для взрослых, прыгнул с бортика и погрузился в воду.
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🧑⚖️ В Севастополе осудили экс-директора аквапарка, по вине которого ребёнок остался инвалидом Летом 2022 года шестилетний мальчик пришел к бассейну для взрослых, прыгнул с бортика и погрузился в воду.