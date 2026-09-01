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Станислав Воскресенский поздравил с Днем знаний школьников и педагогов средней общеобразовательной школы в Юже

Станислав Воскресенский поздравил с Днем знаний школьников и педагогов средней общеобразовательной школы в Юже

Для почти 100 тысяч школьников Ивановской области 1 сентября начался новый учебный год, в том числе, в просторные светлые классы впервые пришли 8 тысяч первоклассников.

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