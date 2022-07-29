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Олег Леонтьев: «Нефтехимик» практически подписал одного отличного защитника. Еще идут переговоры с топовым защитником»

Главный тренер «Нефтехимика» заявил о переговорах с топовым защитником. Олег Леонтьев дал комментарий по итогам товарищеского матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

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