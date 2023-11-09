Сирийская армия начала воевать с ВС США

В Сирии начались бои между армией страны и гарнизоном американских пехотинцев.По сообщениям СМИ, боевые столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой накануне начались Дейр-эз-Зоре.