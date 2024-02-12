«Виват, император!» Победа французов при Бриенне

Налет казаков на Наполеона после сражения при Бриенне. Литография XIX века. Союзники во Франции В конце декабря 1813 – начале 1814 года союзные армии и корпуса вторглись на территорию Франции (Как Русская армия оказалась во Франции).
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