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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
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«Виват, император!» Победа французов при Бриенне

«Виват, император!» Победа французов при Бриенне

Налет казаков на Наполеона после сражения при Бриенне. Литография XIX века. Союзники во Франции В конце декабря 1813 – начале 1814 года союзные армии и корпуса вторглись на территорию Франции (Как Русская армия оказалась во Франции).

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