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FT: санкции против "Арктик СПГ-2" приведут к мировому энергокризису

FT: санкции против "Арктик СПГ-2" приведут к мировому энергокризису

Американские санкции в отношении проекта "Арктик СПГ -- 2" могут говорить о попытках Вашингтона не дать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ), а также могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках.

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