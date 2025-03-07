Диана Арбенина. Что говорила об СВО и зачем требовала поддержки в Киеве?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Валерий Павлишин
Д. Арбенина сказала: Хочешь, я убью соседей... Смерть - это всегда трагедия... Она адекватная? Хочет зарабатывать на слушателях - соседях по стране...
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19 час.
ВП
Валерий Павлишин
Два высказывания Арбениной: 1.Хочешь, я убью соседей? (из песни). 2. Смерть - это всегда трагедия. И она хочет зарабатывать на слушателях - соседях по стране. Адекватная?
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19 час.
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