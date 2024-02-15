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FBI Informant Charged with Lying About Hunter Biden

Special counsel David Weiss charged a former FBI informant with lying about President Biden and his son Hunter’s involvement in business dealings with Ukrainian energy company Burisma Holdings, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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