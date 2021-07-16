Как россияне могут повлиять на благоустройство своих городов

Возможно ли простому горожанину повлиять то, какой парк, сквер, набережная или другая общественная территория будет благоустроена в первую очередь? Могут ли жители самостоятельно облагородить свой двор, например, перегородить двор тумбами, высадить цветы или покрасить заборы? Имеют ли право жильцы расширить или изменить перечень благоустроительных работ? Как узнать, что двор попал в программу благоустройства? Если нельзя самостоятельно благоустроить двор, то можно ли присоединиться к официальным работам? Как установить шлагбаум во дворе? На эти и другие вопросы на брифинге в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Андрей Малков, учредитель Ресурсного центра некоммерческих организаций.